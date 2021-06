Verzekeraar Aegon onderaan in licht lagere AEX

Aegon was vrijdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. De verzekeraar is erg gevoelig voor de bewegingen van de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties, die na een kortstondige opleving weer een daling liet zien. De Europese beurzen toonden een gemengd beeld, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers zochten naar richting nu de markten rond nieuwe recordstanden bewegen. Het vooruitzicht van een hogere rente in de toekomst werd daarbij afgezet tegen het sterke economische herstel van de coronacrisis.