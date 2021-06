De rechtbank in Rotterdam laat geen nader onderzoek uitvoeren naar de alternatieve vertalingen die ‘Balie-Syriër’ Aziz A. heeft gemaakt van afgeluisterde gesprekken waarop hij te horen is. Het Openbaar Ministerie denkt hierop te horen dat hij praat over zijn terroristische misdrijven, maar dit is volgens de verdachte niet het geval.