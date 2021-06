Het onderwijs kan kansenongelijkheid niet oplossen, stellen de de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de VO-Raad naar aanleiding van een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het adviesorgaan stelt dat het onderwijs „een belangrijke sleutel” is om kansenongelijkheid tegen te gaan, maar dat dit in de praktijk te weinig gebeurt. Volgens de VO-Raad is kansenongelijkheid echter een „maatschappelijk probleem”.