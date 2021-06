HGJB vernieuwt catechesemethoden

Komend catecheseseizoen komt de Jongerenorganisatie HGJB met vernieuwde jaargangen van de methoden Follow Me (12-16 jaar) en Follow Me Next (16+). De lessen voor mentorcatechese starten „nog meer dan de oude versie met de leefwereld van tieners en jongeren.” Daarnaast komen er nieuwe introductiefilmpjes, fris vormgegeven werkboekjes en worden nieuwe thema’s behandeld. Bij Follow Me Next komt de jaargang ”Brandende kwesties” aan de beurt, over „belangrijke geloofsvragen in apologetisch perspectief.”