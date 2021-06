De uitgever en de hoofdredacteur van de prodemocratische Hongkongse krant The Apple Daily zijn aangeklaagd op verdenking van samenspannen met buitenlandse mogendheden, meldt de krant The South China Morning Post. Donderdag werden de twee samen met nog drie hooggeplaatste personen bij de krant opgepakt, terwijl de politie de redactie doorzocht en zeker veertig harde schijven in beslag nam.