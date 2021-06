Bij de post- en pakketdepots van PostNL en GLS in België is nog altijd veel mis. Bij controles kwam naar voren dat er nog altijd sprake is van inbreuk op de regels. Dan gaat het onder meer om zwartwerk, het ontbreken van arbeidscontracten, illegale tewerkstelling en overtredingen van de werkloosheidsregels. De openbaar aanklager zegt in de Belgische krant De Tijd het sluiten van de depots te overwegen.