Het instellen van vliegverboden is geen effectieve manier om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zei Carsten Spohr, topman van luchtvaartconcern Lufthansa in aanloop naar een grote luchtvaartconferentie in Berlijn. Volgens de baas van het Duitse concern zit de oplossing in technologie. Spohr benadrukte dat er op dat vlak oplossingen in de maak zijn.