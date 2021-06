Vrijwilligers SHA willen dat Van Lienden en co winst terugstorten

Vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen die zich vanaf maart 2020 hebben ingezet voor de Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie van Sywert van Lienden en zijn compagnons, willen dat zij de miljoenen winst die gemaakt zijn terugstorten. Dat schrijven ze in een brief in de Volkskrant. Ze schrijven zich misleid, gemanipuleerd en voorgelogen te voelen over de hele gang van zaken rondom de mondkapjesdeal.