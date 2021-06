Weer Duits proces tegen Nederlandse sekteleider

In het Duitse Kleef bij Nijmegen begint vrijdag een proces tegen een Nederlander die door de Duitse politie wordt beschouwd als sekteleider. Hij staat terecht voor onder meer kindermisbruik. De 58-jarige man, die zichzelf als profeet ziet, leidde een eigen orde in een voormalig klooster bij Goch, niet ver van Kleef. Eerder dit jaar startte in Duisburg al een rechtszaak tegen de eveneens 58-jarige Nederlandse ‘gruwelgoeroe’ Wilri W., die in het 40 kilometer van Goch gelegen Wesel actief was.