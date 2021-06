Minister-president Mark Rutte zal volgende week tijdens een Europese top zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán aanspreken op de „zeer verwerpelijke anti-homowetgeving” die daar deze week in het parlement is aangenomen. De wet is „totaal in strijd met de gedachte dat we (in de EU) ook nog een waardengemeenschap zijn”, zei hij in de Kamer.