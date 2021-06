Een 31-jarige man is tot tien jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de moord op een politieman op de Champs-Élysées in Parijs in 2017. De antiterrorismeafdeling van het Openbaar Ministerie had achttien jaar geëist tegen Nourredine Allam, die het gebruikte geweer verkocht aan de later doodgeschoten schutter, Karim Cheurfi.