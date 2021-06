Aanhangers van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) hebben zich donderdag verzameld voor de poorten van de Iraanse ambassade in Den Haag. Zij betogen tegen de Iraanse regering en de aankomende verkiezingen in het land. „Wij zijn de stem van het Iraanse volk voor vrijheid en democratie”, vertelt Shahin Sultany Taied van de Vereniging Iraanse Academici in Nederland.