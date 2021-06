Verbazing en ergernis over voorstel ‘alcoholontmoediging vrouwen’

De wereldgezondheidsorganisatie WHO krijgt veel verbaasde en geïrriteerde reacties op een conceptrapport waarin onder meer wordt gepleit voor het tegengaan van alcoholgebruik door vrouwen in de vruchtbare leeftijd (”women of childbearing age”). Zij worden in de eerste versie van een „actieplan tegen schadelijk alcoholgebruik” genoemd als een van de groepen waaraan „gepaste aandacht” besteed zou moeten worden als het gaat om het voorkomen van drankgebruik, net als kinderen, jongeren en zwangere vrouwen.