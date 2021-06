Hoekstra verwacht extra gunstige economische cijfers deze maand

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) denkt dat de Nederlandse economische cijfers van juni „aanmerkelijk beter” zullen zijn dan verwacht. Hij bespeurt ook „breed optimisme” bij zijn Europese collega’s over het herstel van de pandemie en verwacht niet alleen voor Nederland een hele goede zomer zoals hij dinsdag in Den Haag zei, maar voor veel Europese landen. „Buitengewoon goed nieuws”, zei hij in Luxemburg na afloop van een vergadering van de Eurogroep.