Senator Martin van Rooijen is de nieuwe politiek leider van 50PLUS. Het partijbestuur heeft hem voor die rol benaderd na het vertrek van Liane den Haan, die de partij met behoud van haar zetel in de Tweede Kamer de rug toekeerde. 50PLUS is daardoor niet meer vertegenwoordigd op het belangrijkste politieke podium in Den Haag.