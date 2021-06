Satellietbedrijf Inmarsat, dat noodoproepen ontvangt van schepen op zee, verwacht een passende oplossing in de kwestie rond de gedwongen verplaatsing van zijn ontvangstschotels in het Friese Burum. Op donderdag diende een kort geding in Rotterdam waarin het bedrijf nut en noodzaak van het grondstation voor de levens op zee benadrukte.