Het Zeehondencentrum in Pieterburen roept iedereen dringend op minstens 30 meter afstand te houden van zeehonden die zich op de stranden begeven. In dit seizoen komen moeders met hun pups vaak aan land. De mens moet ze met rust laten: de afgelopen weken zijn vijf zeehondjes onnodig in de opvang terechtgekomen door ingrijpen van publiek.