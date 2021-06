De Veluwse gemeenten Heerde, Elburg, Epe, Hattem, Oldebroek en Voorst willen dat een nieuw kabinet een nieuw besluit neemt over Lelystad Airport. Door de coronacrisis is de druk op Schiphol sterk verminderd, dus er is nu alle tijd om alsnog een „goed besluit” te nemen, vinden de burgemeesters. Ze roepen de informateur op om ‘pas op de plaats’ te maken met de regionale luchthaven.