NZa: tekort langdurige zorg kan oplopen tot 458 miljoen euro

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht over dit jaar een tekort van 420 tot 458 miljoen euro op het budget voor de langdurige zorg aan bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en gehandicapten. „Op basis van de trend in de geleverde zorg berekenen we voor 2021 een tekort van 420 miljoen euro. Maar als we de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, meenemen in de berekening loopt het tekort op naar 458 miljoen euro”, meldt de autoriteit.