Sneller vaccinatieproces in Suriname begint te werken

Door aanpassing van het vaccinatieproces kan voortaan sneller ingeënt worden in Suriname. Er worden meer gericht vragen gesteld aan mensen die zich laten vaccineren, er wordt geen bloeddruk meer opgemeten en er is een wachttijd van maximaal een kwartier na de vaccinatie. Het is volgens Rakesh Sukul, de directeur van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, duidelijk gebleken uit de prikresultaten van afgelopen week dat nu het tempo erin zit. Het gaat anderhalf keer sneller dan de afgelopen maanden, aldus Sukul.