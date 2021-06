Boeren in Noord- en Midden-Limburg mogen vanaf vrijdag 12.00 uur geen water meer gebruiken uit beken en sloten. De waterstand in de oppervlaktewateren is heel snel gedaald, omdat het in het gebied niet veel heeft geregend, terwijl het tegelijkertijd erg warm is waardoor water snel verdampt. In het westen van Noord-Brabant gold sinds vorige week al een sproeiverbod. Waterschap Brabantse Delta breidt dat verbod vanaf donderdag uit.