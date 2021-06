De Amsterdamse AEX-index stond donderdag in het rood. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield woensdag het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. Ook verhoogde de Fed zijn inflatieverwachting voor dit jaar met een vol procentpunt tot 3,4 procent.