De aandelenbeurs in Tokio is donderdag lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield het rentetarief ongewijzigd maar hintte wel op een sneller dan verwachte rentestap. De Fed denkt nu de rente al in 2023 twee keer te verhogen, terwijl eerder werd uitgegaan van een eerste rentestap in 2024. Ook schroefde de centrale bank de inflatieverwachting flink op.