Groningen is van 323 onderzochte Europese steden de schoonste van Nederland als het om de luchtkwaliteit gaat, Nijmegen en Amsterdam de minste, stelt het Europees Milieuagentschap (EEA). De inwoners van de Zweedse gemeente Umeå ademen de schoonste lucht van Europa in, terwijl die in de Poolse stad Nowy Sacz in de meest vervuilde leven.