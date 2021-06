Tanken van Euro95 is nog nooit zo duur geweest als nu. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers bedroeg de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) woensdag 1,911 euro. Dat is de hoogste prijs ooit gemeten. Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,557 euro. Daarmee nadert die brandstof ook de hoogste prijs ooit. Dat was nu nog medio oktober 2012 toen de adviesprijs voor een liter diesel 1,558 euro was.