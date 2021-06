De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben hun eerste topontmoeting beëindigd. Ze spraken eerst bijna twee uur onderling in een villa in het Zwitserse Genève. Daarna volgden besprekingen in een grotere ronde, die ongeveer net zo lang duurden en iets na 17.00 uur werden afgerond, aldus een functionaris van het Witte Huis.