Beleggers op Wall Street wachten op rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in de eerste handelsminuten amper van hun plek gekomen. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag en met name de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Daarbij zal zeer scherp worden gelet op eventuele hints over een eerdere afbouw van de steunprogramma’s en een snellere renteverhoging nu de inflatie in de Verenigde Staten sterk stijgt.