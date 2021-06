Een 73-jarige Nederlander is in een postkantoor in het Duitse Kleef bij Nijmegen aangehouden omdat hij pakketjes met drugs wilde versturen. De autoriteiten ondernamen actie na een tip. In de weken voor de arrestatie konden ruim 150 postpakketten van de man met drugs met een totale waarde van meer dan een half miljoen euro in beslag worden genomen. De bejaarde drugskoerier zit in voorarrest.