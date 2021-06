Met de witte Toyotabus van onze school rijden mijn vrouw en ik eind april naar een favoriete bestemming: Lake Langano. Zo’n drieënhalf uur over een weg waar je 80 km/u mag, maar waar je aandacht niet kan verslappen: kuilen en hobbels, overstekende geiten, doldrieste tegenliggers… We zijn altijd weer blij als we ongedeerd aankomen.