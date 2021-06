Als Nederland grote aantallen Syriëgangers tegelijk terughaalt naar Nederland, zal dat grote druk opleveren voor de autoriteiten die ze in de gaten moeten houden, waaronder de inlichtingendiensten. Toch vormen zij ook een bedreiging zo lang ze in kampen in Noord-Syrië blijven. Dat heeft AIVD-directeur Erik Akerboom woensdag gezegd in de Tweede Kamer.