In het pand van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam dat in 2018 failliet werd verklaard, opent donderdag een nieuw gezondheidscentrum. Inmiddels hebben zo’n vijftien verschillende zorgverleners zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige hun intrek genomen in het nieuwe Slotervaart Gezondheidscentrum.