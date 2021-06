Inwoners van Friesland hebben sinds de komst van het gevechtsvliegtuig F-35 meer last van geluid van de vliegbasis in Leeuwarden. Het dreunende geluid veroorzaakt stress en slapeloosheid en niet alleen in de directe omgeving, maar ook in plaatsen die verder van de vliegbasis af liggen, meldt Omrop Fryslân dat onderzoeksbureau Kien er onderzoek naar liet doen.