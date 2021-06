Rapport OESO: beleggers weren van woningmarkt helpt niet

Vastgoedbeleggers verbieden om woningen te kopen en dan weer door te verhuren, helpt niet om de scheefgroei op de Nederlandse woningmarkt tegen te gaan. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een uitgebreid rapport over de Nederlandse economie. Verschillende grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven willen zo’n verbod gaan invoeren voor bepaalde wijken, als de wetgeving die dat mogelijk maakt landelijk geregeld is.