Autobouwer Volvo Cars gaat in navolging van truckproducent Volvo de mogelijkheden bekijken om auto’s te produceren van ‘fossielvrij’ staal. Dat is staal dat is geproduceerd zonder dat daarbij fossiele brandstoffen zijn gebruikt. Volvo Cars gaat daarvoor, net als zijn voormalige zusterbedrijf, een samenwerking aan met staalfabrikant SSAB.