Top Biden - Poetin duurt langer dan 4 uur

De eerste top van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin duurt naar verwachting langer dan vier uur. Zwitserse media berichten dat de leiders tegen 13.00 uur aankomen in de Villa La Grange aan het Meer van Genève. De Zwitserse president Guy Parmelin ontvangt er eerst Poetin en dan arriveert Biden. Na een kort samenzijn van de drie staatshoofden gaan Biden en Poetin samen met hun ministers van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken en Sergej Lavrov, in gesprek. Daarna begint de top pas echt, als Biden en Poetin zonder hun ministers in beraad gaan.