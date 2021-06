Kinderen op de drie Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn tevreden over hun leven en hebben relatief weinig negatieve ervaringen gehad tijdens de coronamaatregelen, concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een rapport. Wel maken ze zich zorgen over armoede, kindermishandeling en het onderwijs.