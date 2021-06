De top van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging met de stichting Hulptroepen van Sywert van Lienden in zee, terwijl men wist dat er was gelogen over een distributieketen zonder winstoogmerk die Van Lienden had opgezet met KLM voor het invliegen van mondkapjes. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money.