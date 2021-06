Pedro Castillo van de linkse partij Perú Libre heeft dinsdag de winst in de presidentsverkiezingen in Peru opgeëist. Dat deed hij nadat negen dagen na de verkiezingen het tellen van de stemmen eindelijk is afgerond. Castillo eindigde met 44.058 meer stemmen dan de rechtse kandidaat Keiko Fujimori van de partij Fuerza Popular.