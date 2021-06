Focus beurzen op beleidsbesluit Federal Reserve

De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, komt woensdag met zijn besluit over het monetair beleid. Er zal op de financiële markten zeer scherp worden gelet op eventuele hints over een eerdere afbouw van de steunprogramma’s en een snellere renteverhoging in de Verenigde Staten. Om de economie door de coronacrisis te loodsen koopt de Fed maandelijks voor tientallen miljarden aan obligaties op en is de rente sterk verlaagd.