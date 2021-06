CDA-leider Wopke Hoekstra heeft dinsdagavond in een Zoom-call met minstens 350 leden en CDA-prominenten persoonlijke informatie over de gezondheidssituatie van Pieter Omtzigt gedeeld. Omtzigt heeft volgens Hoekstra gezegd „medische hulp” te overwegen. De partijleider besprak die gevoelige informatie in een digitaal gesprek, waarbij ook het ANP en het Nederlands Dagblad werden toegelaten.