‘Eerste Duitse kwantumcomputer mijlpaal en sleutelrol’

De eerste Duitse kwantumcomputer is volgens de bondskanselier Angela Merkel een mijlpaal in een tijd waarin er „intense concurrentie” is met buitenlandse rivalen vanwege de revolutionaire technologie. De supercomputer is gemaakt door de Amerikaanse computerfabrikant IBM. Volgens Merkel is de computer een „technologisch wonder” die een „sleutelrol kan spelen” in de Duitse technologische en digitale onafhankelijkheid, maar ook goed is voor economische groei.