Militairen die racistische en antisemitische liedjes zingen kunnen een zware straf tegemoetzien. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer heeft dat gezegd naar aanleiding van een artikel in het blad Der Spiegel waarin wordt beschreven dat Duitse soldaten op missie in Litouwen tijdens een feestje in een hotel extreemrechtse liedjes hebben gezongen.