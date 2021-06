In Den Haag is dinsdagmiddag een petitie tegen de aanleg van een stroomkabel door het oostpunt van Schiermonnikoog overhandigd. Ruim 34.500 mensen hebben hun handtekening gezet onder de oproep, die door vertegenwoordigers van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, de inwoners en boerenorganisatie LTO is aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.