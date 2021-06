Met de benoeming van twee oud-hoogleraren bestuurskunde kan het onafhankelijke onderzoek beginnen naar de handelwijze van drie Limburgse CDA-gedeputeerden in de affaire rond een ander voormalig CDA-gedeputeerde, Herman Vrehen. Ook zijn drie mensen aangetrokken voor een onderzoek naar de Limburgs bestuurscultuur. Dat staat in een brief van waarnemend gouverneur Johan Remkes aan de Limburgse Staten.