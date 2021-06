Op het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel heeft Diederik Samsom, kabinetschef van vicevoorzitter Frans Timmermans, een petitie in ontvangst genomen om de Europese bossen te beschermen tegen verbranding voor hernieuwbare energie. Meer dan 200.000 Europeanen roepen in de petitie op om subsidies en andere stimulansen voor het verbranden van biomassa te beëindigen.