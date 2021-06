Het eerste vaatje nieuwe haring van het seizoen is dinsdagmiddag aangeboden aan André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. Hij kreeg het vaatje Hollandse Nieuwe van het Nederlands Visbureau en nam het in ontvangst namens de hele organisatie, op de vaccinatielocatie naast het Cars Jeans Stadion in Den Haag.