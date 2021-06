Oproep RIVM: laat je testen na vakantie in Spanje of Portugal

Jongeren die op vakantie zijn geweest in Spanje of Portugal, doen er verstandig aan zich daarna te laten testen op het coronavirus, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut ziet het aantal besmettingen na vakanties in de twee landen toenemen. Daarom roept het iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Spanje of Portugal is geweest op om na thuiskomst een test te doen bij de GGD. „Ook zonder klachten.”