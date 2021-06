Amerikaanse beleggers zijn voorzichtig in afwachting Fed-besluit

Beleggers in New York wachten op de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint. Daarom wordt er voorzichtig gehandeld en komen de belangrijkste beursgraadmeters amper van hun plek. Ook reageert Wall Street op het compromis tussen de Europese Unie en de VS over hun al zeventien jaar durende conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. Daarnaast zijn er nog nieuwe cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen en industriële productie.