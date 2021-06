Luchthaven Schiphol vervoerde in mei dit jaar meer dan 1,1 miljoen passagiers. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan de 208.000 die de luchthaven een jaar geleden vervoerde, toen de coronapandemie een paar maanden aan de gang was. Wel is Schiphol nog niet op het niveau van voor de pandemie, meldt de luchthaven.