Staatssecretaris: explosief toeslagenmemo niet bewust ‘verstopt’

Het memo waaruit blijkt dat een jurist van het ministerie van Financiën in 2017 al waarschuwde voor het „laakbaar” handelen van de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag, is niet bewust „verstopt”. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen), over de jongste onthullingen in de toeslagenaffaire. Naar aanleiding van die berichten heeft Van Huffelen een mailwisseling met de Kamer gedeeld waaruit blijkt dat een ambtenaar in juni 2019 expliciet vroeg om het memo niet op te slaan in de dossiers.